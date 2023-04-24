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Работу Тухеля, Кана и Салихамиджича оценят на заседании наблюдательного совета «Баварии» 22 мая

Работу Тухеля, Кана и Салихамиджича оценят на заседании наблюдательного совета «Баварии» 22 мая

Как передает Bild, заседание наблюдательного совета клуба состоится 22 мая – за пять дней до последнего тура Бундеслиги.

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