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Царьград

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В Новосибирске спасатели вытащили 25-летнего водителя из смятой ВАЗ-2114

В Новосибирске спасатели вытащили 25-летнего водителя из смятой ВАЗ-2114

Ночью 4 октября у дома №12 по улице Чистякова в Кировском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Mark II.

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