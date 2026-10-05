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Lingering Iranian Diplomats In New York 'Kicked Out' By Rubio

Lingering Iranian Diplomats In New York 'Kicked Out' By Rubio

Lingering Iranian Diplomats In New York 'Kicked Out' By Rubio The 81st session of the United Nations General Assembly took place September 22–29 in New York City, with the Iranian delegation being allowed into the country (even as the delegation of the Palestinian Authority was blocked).

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