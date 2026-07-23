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Аргументы недели

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Ватерполистки «Уралочки» помогли сборной России одержать первую победу

В Австралии стартовал Кубок мира по водному поло с участием 8 лучших команд планеты.  За российскую сборную выступают 4 представительницы «Уралочки» Златоуста: Мария Макарова, Ольга Лупиногина, Аниса Шарафутдинова и Полина Попова.

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