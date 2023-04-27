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Вяльбе об условиях МОК: «Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна Россия. В этой ситуации я запрещаю спортсменам ехать в нейтральном статусе»

«Да, мы ездили уже под нейтральным флагом. Причем абсолютно под нейтральным, не так, как это было на последних Олимпийских играх.

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