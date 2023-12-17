Морарь: начало переговоров с ЕС требует сканирования законодательства Молдавии

Глава миссии Молдавии в Брюсселе Даниел Морарь заявил, что перед началом переговоров о вступлении республики в ЕС должен быть проведен этап сканирования местного законодательства на соответствие европейским нормам.
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