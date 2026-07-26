Baza: 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент во Внукове

В столичном аэропорту Внуково 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент. Пассажиров не выпускают из самолетов на протяжении нескольких часов, а некоторые потеряли билеты на стыковочные рейсы.
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