Политика как он...
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Политика как она есть

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Baza: 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент во Внукове

Baza: 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент во Внукове

В столичном аэропорту Внуково 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент. Пассажиров не выпускают из самолетов на протяжении нескольких часов, а некоторые потеряли билеты на стыковочные рейсы.

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