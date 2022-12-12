Сегодня "стартанула" новая неделя с 100000000 (вообщем, много) событий. Что из них мы запомним - покажет время Но точно ясно, что из прошедшей семидневки событийный ТОП-2 на Ямале - прямой эфир губернатора Ямала и подведение итогов Года экологии.