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Подведение итогов Года экологии

Подведение итогов Года экологии

Сегодня "стартанула" новая неделя с 100000000 (вообщем, много) событий. Что из них мы запомним - покажет время Но точно ясно, что из прошедшей семидневки событийный ТОП-2 на Ямале - прямой эфир губернатора Ямала и подведение итогов Года экологии.

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