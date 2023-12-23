Малоизвестные факты про алкоголь

1) В состав всех алкогольных напитков входит этиловый спирт (этанол). В чистом виде этиловый спирт - это бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом и жгучим вкусом, легко воспламеняется2) Этанол - это наркотическое вещество, которое сочетает в себе свойства психоактивного вещества, медицинского препарата, токсического для живого организма химического вещества 3) Этиловый спирт, хотя и обладает наркотическими свойствами, но официально наркотиком не признан 4) Медицинский спирт имеет самую большую крепость — 96 градусов.