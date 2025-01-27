Альтернатива "Ланцету" - концерн "Калашников" представил "Куб-СМ".

4351 прочтение 3 дня назад Удивить очередной беспилотной новинкой нынче довольно сложное занятие, однако в этот раз концерн "Калашников", похоже, с этой задачей справился, представив широкой общественности "Куб-СМ".
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