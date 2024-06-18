Экологи взяли пробы воды из Барнаулки из-за мертвой рыбы и изменения цвета воды

Специалисты проверят воду на предмет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ Из реки Барнаулки взяли пробы воды после жалоб на мертвую рыбу и воду темно-желтого цвета, сообщили в Минприроды Алтайского края.
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