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Объяснили, почему цена товара на маркетплейсах меняется несколько раз в день

Цена одного и того же товара на маркетплейсе может изменяться несколько раз в течение дня. Это связано с использованием алгоритмов динамического ценообразования, которые автоматически корректируют стоимость в режиме реального времени.

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