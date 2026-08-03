Объяснили, почему цена товара на маркетплейсах меняется несколько раз в день

Цена одного и того же товара на маркетплейсе может изменяться несколько раз в течение дня. Это связано с использованием алгоритмов динамического ценообразования, которые автоматически корректируют стоимость в режиме реального времени.
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