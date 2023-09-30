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Трансляция матча Милан — Лацио, 30.09.2023

Трансляция матча Милан — Лацио, 30.09.2023

20:19 ГОЛ! Команда «Милан» открывает счет. Нас ждет жаркая концовка! Счет на табло 1:0. 20:47 ГОООООООЛ! Второй мяч залетает в ворота команды «Лацио»! Счет 2:0 20:53 ГОЛ! Команда «Лацио» забила гол в ворота соперника.

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