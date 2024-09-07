Операторы FPV-дронов российских десантников уничтожили расчет 120-мм миномета ВСУ в приграничном районе Курской области

Отлично налаженное снабжение ударными беспилотниками позволяет постоянно, днем и ночью, уничтожать вражеские блиндажи, живую силу, наблюдательные пункты и пункты управления БпЛА, а также различную военную технику ВСУ.
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