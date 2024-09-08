СПЧ сообщил, что выборы в России прошли без нарушений

Завершился Единый день голосования и выборы по всей России, которые прошли без нарушений. Как отметили во временной рабочей группе по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), не было зафиксировано нарушений, которые смогли бы серьезно повлиять на результаты голосования.