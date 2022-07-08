Минск и Москва развивают сотрудничество по добыче разведывательной информации. Об этом сегодня, 7 июля, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам состоявшегося в Москве совместного заседания коллегий КГБ Белоруссии и СВР РФ, в котором принял участие глава белорусской спецслужбы Иван Тертель Сообщение Стали известны направления сотрудничества разведок Беларуси и России появились сначала на .