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Рогозин обрушился с критикой на чиновника, не ответившего на звонок с фронта

Командир отряда Б.А.Р.С. «Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале высказал критику по поводу игнорирования его звонков в выходные дни одним из высокопоставленных чиновников.

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