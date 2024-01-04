Intel наняла выходца из HPE, чтобы он помог ей конкурировать с NVIDIA в сфере ИИ-уско...

Intel наняла выходца из HPE, чтобы он помог ей конкурировать с NVIDIA в сфере ИИ-ускорителейКомпания Intel назначила исполнительного директора Hewlett Packard Enterprise Джастина Хотарда (Justin Hotard) главой своей группы, занимающейся разработкой технологий для центров обработки данных и искусственного интеллекта.