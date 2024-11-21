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  • zoubova
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Красивый ультиматум Верховного: мир учит слово «Oreshсhnik»

Красивый ультиматум Верховного: мир учит слово «Oreshсhnik»

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Комментарии
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Pavel Balandin
А как на днях красиво пшеки базой НАТО себе на лоб мишень нарисовали.
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9 час.
Владимир Моргунов
НЫНЕ ПЕРЕПАХИВАЕМ ХОХЛЯНДИЮ-НЕ ОТРЕЗВЛЯЕТ. КОГДА НАЧНЕМ ПЕРЕПАХИВАТЬ ДРУЖКОВ-ОТРЕЗВИТ. ОРЕШНИК ПРИЛЕТИТ НАМНОГО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ УСПЕЮТ ПОГРУЗИТЬСЯ В ЧАСТНЫЕ САМОЛЕТЫ, НАБИТЫЕ СПИЗ-М БАБЛОМ. И БРАВАДА ПРЕВРАТИТСЯВ УНЫНИЕ..ДЛЯ ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ...
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8 час.
ВМ
Владимир Моргунов
считай-зеленкой лоб помазали...
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8 час.

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