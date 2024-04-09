Дипломат Полищук: Макрон играет с огнем, затевая споры об отправке ВС на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнем, затевая споры об отправке войск на Украину. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Алексей Полищук, руководитель второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел Российской Федерации.