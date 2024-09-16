Даниил Квят: Lamborghini демонстрирует обнадёживающие признаки

LamborghiniБывший гонщик Формулы 1 Даниил Квят, который стал заводским гонщиком Lamborghini и в качестве представителя Lamborghini Squadra Corse выступает в FIA WEC за рулём «гиперкара» Lamborghini SC63 категории LMDh, подвёл итоги гонки «6 часов Фудзи».