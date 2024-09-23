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Отрыв в один процент: партия Олафа Шольца победила на выборах в Бранденбурге

Отрыв в один процент: партия Олафа Шольца победила на выборах в Бранденбурге

Очередной гвоздь в крышку гроба непопулярной политики правительства Олафа Шольца. Так оппоненты немецкого канцлера описывают хрупкую победу социал-демократической партии на важнейших региональных выборах в Бранденбурге.

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