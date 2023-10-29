Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём автомобилиста

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Для Нижегородской области отрасль автомобильного транспорта имеет огромное значение.
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