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Женщину со стремительной развившейся меланомой спасли в больнице в Раменском

Женщину со стремительной развившейся меланомой спасли в больнице в Раменском

В кожно-венерологическое отделение Раменской больницы обратилась 56-летняя жительница. Она пожаловалась на то, что давняя родинка на плече начала быстро увеличиваться, темнеть и вызывать неприятные ощущения.

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