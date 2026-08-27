Женщину со стремительной развившейся меланомой спасли в больнице в Раменском

В кожно-венерологическое отделение Раменской больницы обратилась 56-летняя жительница. Она пожаловалась на то, что давняя родинка на плече начала быстро увеличиваться, темнеть и вызывать неприятные ощущения.
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