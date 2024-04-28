"Всё это оплачено кровью и болью солдат": Раскрыты масштабы "заработка" замминистра Иванова на защитниках страны

Владимир Черноморский

А теперь посмотрим и вспомним, кто их развратил, и дал возможность воровать и жить красиво, Запад, который разрушив СССР, дал им возможность в своих личных целях использовать ресурс страны в своих интересах. С дальнейшей целью подсадить на крючок денег и ими руководить в своих интересах, а потом раскрыв всё это людям, собрав на них компрамат, сместить их, руками недовольных людей в нашей стране, устроив майдан устроить переворот. Такая задача была у Навального, он выкладывал весь компромат. Про Иванова тоже был снят сюжет, что в дальнейшем, как мы видим и подтвердилось. И так устроена вся система страны, сверху до низу и она требует полнейшей смены курса. Но кто и когда будет ее менять и как быстро, когда вся элита повязана жадностью к деньгам и благам, власть - это наркотик, но если не изменить систему, страна проиграет в схватке с Западом и НАТО и это они понимают, но о себе любимом не забывают. Для России настало тяжёлое время и если мы не изменимся, то произойдет развал страны, страшнее развала СССР, Американцы сделали вывод и будут пытаться добить страну до конца.