Арестованный замглавы Минобороны Тимур Иванов вел роскошный образ жизни, не скрывая этого. В то же время по всей стране пустуют многоэтажки, построенные специально для военнослужащих.
"Всё это оплачено кровью и болью солдат": Раскрыты масштабы "заработка" замминистра Иванова на защитниках страны
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НГ
Нина Генонова
Очень надеюсь,что страну очистят от подобной нечести,что законы будут работать,что услышат наконец-то народ
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20 час.
Владимир Черноморский
А теперь посмотрим и вспомним, кто их развратил, и дал возможность воровать и жить красиво, Запад, который разрушив СССР, дал им возможность в своих личных целях использовать ресурс страны в своих интересах. С дальнейшей целью подсадить на крючок денег и ими руководить в своих интересах, а потом раскрыв всё это людям, собрав на них компрамат, сместить их, руками недовольных людей в нашей стране, устроив майдан устроить переворот. Такая задача была у Навального, он выкладывал весь компромат. Про Иванова тоже был снят сюжет, что в дальнейшем, как мы видим и подтвердилось. И так устроена вся система страны, сверху до низу и она требует полнейшей смены курса. Но кто и когда будет ее менять и как быстро, когда вся элита повязана жадностью к деньгам и благам, власть - это наркотик, но если не изменить систему, страна проиграет в схватке с Западом и НАТО и это они понимают, но о себе любимом не забывают. Для России настало тяжёлое время и если мы не изменимся, то произойдет развал страны, страшнее развала СССР, Американцы сделали вывод и будут пытаться добить страну до конца.
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7 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Дальше запад перейдет к раскачиванию русофобии в бывших республиках СССР, по примеру Украины, Грузия, Азербайджан Таджикистан, Армения и раскачав ситуацию, по сценарию Москоляку на гиляку, запустят процесс в России, в нашей стране с инородцами этих республик, которые не скрывают ненависти к русским в нашей стране, это мина, замедленного действия, которую в час Х запустят диаспоры в нашей стране. И если не принять координальных мер, с депортацией инородцев в ближайшее время, то этот процес будет остановить не возможно. Повторится кровавый геноцид 90, что мы уже в криминальных сводках наблюдаем и бежать будет не куда. Вот как то так, вот что может произойти и к чему всё идёт. Один раз это получилось при СССР, и зачем что-то менять, коль это раз уже сработало у Американцев. Ситуация очень сложная и её игнорировать никак нельзя, необходимо предпринимать очень действенные и жёсткие меры. Хотелось бы, чтобы депутаты, правительство и наш президент всё это понимал. Это затронет не только простых людей страны, но и всю элиту, которая живёт припеваючи, не задумываясь о последствиях
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7 час.
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