Козлов назвал дальневосточников главными путешественниками в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ФедералПресс. Министр природных ресурсов России и сопредседатель межправительственной комиссии РФ и КНДР Александр Козлов дал развернутое интервью ТАСС, в котором затронул туристическую динамику между странами.
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