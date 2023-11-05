Financial Times: Западу невыгодно конфисковывать российские активы

РИАМО - 5 ноя. При конфискации российских активов западные страны могут столкнуться с ситуацией, когда другие государства постараются обезопасить себя от аналогичной ситуации и выведут свои активы, сообщает РИА Новости.
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