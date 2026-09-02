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Борис Чернышов: биография и профессиональный путь

Борис Чернышов: биография и профессиональный путь

Борис Чернышов (ЛДПР) – депутат Госдумы и зампред нижней палаты парламента. Его политическая карьера началась еще во время учебы, с работы с Владимиром Жириновским.

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