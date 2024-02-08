Главную роль в "Пиратах Карибского моря" могут отдать афроамериканке

Global look press/Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net Disney рассматривает кандидатуру чернокожей актрисы Айо Эдебири на роль замены молодого капитана Джека Воробья – пиратки Энн – в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии