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Главную роль в "Пиратах Карибского моря" могут отдать афроамериканке

Главную роль в "Пиратах Карибского моря" могут отдать афроамериканке

Global look press/Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net Disney рассматривает кандидатуру чернокожей актрисы Айо Эдебири на роль замены молодого капитана Джека Воробья – пиратки Энн – в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".

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