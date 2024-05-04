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Бывший российский фигурист Десятов об адаптации в США: «Я познакомился со многими русскоязычными людьми. Большинство из них украинцы, но в этом нет проблемы»

Десятов выступал за Россию с Екатериной Андреевой. Сезон-2021/22 танцевальный дуэт провел под флагом Беларуси.

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