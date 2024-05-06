В Крыму продолжаются поиски срочников, пропавших в море

В Крыму продолжаются поиски военнослужащих, пропавших в море неделю назад. Как уже сообщал «Новый День», 30 апреля трое срочников, служащих на полуострове, – двое из Северной Осетии и один из Дагестана – вышли в море на резиновой весельной лодке.