В России хотят отменить уголовную ответственность для врачей за случайные ошибки

Профсоюз предложил отменить уголовное наказание врачей за случайные ошибки, так как страх перед судом мешает им спасать жизни.
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