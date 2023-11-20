Синоптики спрогнозировали потепление на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе синоптики спрогнозировали потепление после сильных морозов. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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