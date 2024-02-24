МО РФ: Артиллеристы уничтожили силы ВСУ на Купянском участке

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что на купянском участке СВО артиллеристы группировки «Запад» успешно ликвидировали технику боевиков ВСУ, а также пехоту противника.
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