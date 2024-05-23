К концу года в Заельцовском районе Новосибирска будет построена новая школа

В Новосибирске продолжается активное строительство нового образовательного центра на улице Кубовой. Объект является частью национального проекта "Образование" и будет включать в себя два блока - тренировочную площадку площадью около 18 тысяч квадратных метров и спортивную площадку площадью более 2,7 тысячи квадратных метров.