Такого от НТВ не ожидал никто: Новогоднее шоу "Звёзды" поразило зрителей похабными шутками

Кто бы мог подумать, что один из центральных каналов "отметится" вот таким юмором? Здесь даже понятие "дно" неуместно, поскольку этим выпуском его пробили аж несколько раз подряд.
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