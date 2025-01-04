Медвежий угол
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Медвежий угол

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Такого от НТВ не ожидал никто: Новогоднее шоу "Звёзды" поразило зрителей похабными шутками

Такого от НТВ не ожидал никто: Новогоднее шоу "Звёзды" поразило зрителей похабными шутками

Кто бы мог подумать, что один из центральных каналов "отметится" вот таким юмором? Здесь даже понятие "дно" неуместно, поскольку этим выпуском его пробили аж несколько раз подряд.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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2 час.
Светлана
странно.. а что я смотрела? ни разу не переключала на другой канал, что большая редкость. конечно Ревва ведущий было неприятно, но оказалось  ненавязчиво. Потом квартирник замечательный. Спасибо НТВ.
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1 час.
В
Владимир
Какая «элита» , такие и клоуны .
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31 мин.

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