Твоя жизнь - твой коктейль. Что намешаешь, то и будешь пить

- Пап, я хочу заняться балетом. - Нет, Ромочка, это опасно. - Почему? - Я тебе ноги переломаю. Первый закон скидок: если вещь тебе нравится, есть подходящий цвет и размер, то скидка на нее не распространяется.
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