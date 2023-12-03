РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Соколенко
    "Найдите на картинке лошадь..." Нашёл, пока читал ещё слово "найдите".Aндрeй вce лучшe ...
  • Элеонора Коган
    И где здесь Ржака? Трагедия жуткая.Крановщик
  • Элеонора Коган
    Жаль очень-очень погибших рабочих. Это трагедия!!!!Крановщик

Твоя жизнь - твой коктейль. Что намешаешь, то и будешь пить

Твоя жизнь - твой коктейль. Что намешаешь, то и будешь пить

- Пап, я хочу заняться балетом. - Нет, Ромочка, это опасно. - Почему? - Я тебе ноги переломаю. Первый закон скидок: если вещь тебе нравится, есть подходящий цвет и размер, то скидка на нее не распространяется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх