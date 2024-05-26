Изменился до неузнаваемости. У Сергея Галицкого диагностирован рецидив раковой опухоли

По словам журналиста Ивана Карпова, в декабре медики давали бизнесмену полгода жизни.Владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий, присутствовавший на заключительном матче сезона РПЛ, в рамках которого решалось, завоюют ли "быки" чемпионский титул, серьёзно изменился внешне.
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