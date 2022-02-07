Все о наших питомцах

20 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мельников Александр
    Вот петиция которая опубликована на сайте РОИ  https://www.roi.ru/80088/Режим повышенной ...
  • Мельников Александр
    Хочется прочитать полный текст документа. А какова ответственность для граждан вскармливающих стаи и обеспечивающих м...Режим повышенной ...
  • Мельников Александр
    Читающие, согласны ли вы кормить бродячих собак собой, своими близкими? Если нет, то минимальное что вы можете сделат...Воронежцы рассказ...

Миссия (не) выполнима – пройти мимо голодного щенка

Миссия (не) выполнима – пройти мимо голодного щенка

Колонка впервые опубликована в обзоре событий недели от журналистов «Чита.Ру» 6 февраля 2022 года. Нельзя ведь говорить, что в городах и странах, где не бродят стаи клыкастых, секрет в том, что жители взяли себя в руки и перестали их подкармливать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх