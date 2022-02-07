Миссия (не) выполнима – пройти мимо голодного щенка

Колонка впервые опубликована в обзоре событий недели от журналистов «Чита.Ру» 6 февраля 2022 года. Нельзя ведь говорить, что в городах и странах, где не бродят стаи клыкастых, секрет в том, что жители взяли себя в руки и перестали их подкармливать.