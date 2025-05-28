Мишустин представил план защиты от нового экономического шока

Россия обеспечит рост ключевой для экономики страны отрасли — станкостроения. Премьер-министр Михаил Мишустин на выставке «Металлообработка-2025» 28 мая заявил, что РФ восстанавливает утраченные позиции в отрасли, и ее компании смогут конкурировать на внутреннем рынке с зарубежными производителями.