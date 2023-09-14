Поссорившаяся с мужем женщина подожгла квартиру в Москве

В российской столице местная жительница подожгла свою квартиру после конфликта с супругом. В результате произошедшего погибла пожилая соседка женщины, передает Telegram-канал московской прокуратуры в четверг, 14 сентября.
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