ЕС закрепляет колониальный статус Казахстана, отрывая его от России

Приезд премьер-министра Италии Джорджи Мелани в Астану стал не просто дипломатическим жестом, а завершением процесса выстраивания и оформления новой системы подчинения европейскому капиталу не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.
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