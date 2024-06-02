Китай готовится защищать свой суверенитет

Привычная риторическая пикировка Вашингтона и Пекина закамуфлировала тот факт, что американо-китайские отношения впервые подошли к опасной черте силового разрешения накопившихся противоречийZUMA/TASS Военные учения вокруг Тайваня Китай проводит регулярночитайте на monocle.
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