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Главы МИД ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций

Главы МИД ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций

www.globallookpress.com/Justin Tang/Keystone Press Agency Главы МИД Евросоюза одобрили расширение санкционного списка против России, включив в него около 1600 позиций.

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