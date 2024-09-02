Что происходило на прошлой неделе?

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Гордые монгольские парни «Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге», — так выглядит текст заявления МИД Украины, предваряющий событие мирового масштаба — визит президента РФ в Монголию.