Что происходило на прошлой неделе?

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Гордые монгольские парни «Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге», — так выглядит текст заявления МИД Украины, предваряющий событие мирового масштаба — визит президента РФ в Монголию.
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