Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Ну, из Афганистана их тоже, в конце-концов, вышвырнули.«Мы вышвырнули бы...
  • Константин Самарин
    Как надоели эти блохеры, которые ради дешевого хайпа готовы собственное дерьмо жрать, лишь-бы на камеру.Издевавшийся на к...
  • олеся попкова
    и никто не мог в табло зарядить этому трудяге ???Издевавшийся на к...

Победа Дональда Трампа стала наихудшим кошмаром для экономики Европы — New York Times

Победа Дональда Трампа стала наихудшим кошмаром для экономики Европы — New York Times

Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах стала наихудшим кошмаром для экономики Европы, считают эксперты, в том числе экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, чьи слова приводит издание New York Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх