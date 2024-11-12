Победа Дональда Трампа стала наихудшим кошмаром для экономики Европы — New York Times

Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах стала наихудшим кошмаром для экономики Европы, считают эксперты, в том числе экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, чьи слова приводит издание New York Times.
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