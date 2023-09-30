Руководители Тулы обратились к горожанам в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией

В связи с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Илья Беспалов от имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города поздравляют жителей Тулы.
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