Руководители Тулы обратились к горожанам в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией

В связи с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Илья Беспалов от имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города поздравляют жителей Тулы.