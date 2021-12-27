Запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb будет произведен с Байконура

Запуск с космодрома Байконур космической ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb запланирован во второй половине дня 27 декабря, сообщила пресс-служба Роскосмоса 27 декабря по запросу ТАСС.