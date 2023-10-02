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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мурат Гассиев: «Ничего не заканчивается. Есть силы и вера. Я вернусь»

«Спасибо всем, кто остается рядом, несмотря ни на что. Тяжелый вечер. Я очень хотел победить. Старался сделать все, что в моих силах.

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