Экс-президент Польши – пранкерам: необходимо уговаривать студентов вступать в ВСУ

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Варшава должна уговаривать украинских студентов вступать в ВСУ, а Киев просить их вернуться на родину.