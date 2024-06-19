Экс-президент Польши – пранкерам: необходимо уговаривать студентов вступать в ВСУ

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Варшава должна уговаривать украинских студентов вступать в ВСУ, а Киев просить их вернуться на родину.
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